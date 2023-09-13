В Петербурге начали расследование смерти женщины после липосакции

Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

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Уголовное дело возбудили по статье о некачественном оказании услуг.

В обстоятельствах смерти жительницы Санкт-Петербурга, скончавшейся после операции по удалению жира и омоложению в клинике пластической хирургии «Абриелль», будут разбираться следователи. По информации ГСУ СУР по городу, ведомством возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы выявить все обстоятельства трагедии.

Напомним, 48-летняя женщина скончалась в частной клинике Петербурга после комплекса пластических операций. Она пришла в себя после хирургического вмешательства, но через несколько дней ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве скончался звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе.