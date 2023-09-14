Можно ли ужинать после шести? Врач развенчал популярный миф о правильном питании

Гастроэнтеролог Вялов: похудение зависит от калорийности, а не от времени

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«Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу». Работает ли такая схема?

Считается, что если полноценно завтракать и мало есть на ужин, можно похудеть и улучшить свое здоровье. Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал изданию «Страсти» о нюансах такой диеты.

По мнению специалиста, для похудения основное значение имеет калорийность рациона. При этом результаты некоторых исследований все же подтверждают эффективность вышеуказанного режима приема пищи.

Так, в Испании провели эксперимент с участием 420 человек. В результате те, кто ел в большей части до 15 часов, похудели быстрее при одинаковой калорийности рациона и схожем расходе калорий.

За 20 недель тем, кто больше ел в первой половине дня, чем во второй, удалось скинуть в среднем на два килограмма больше. Также отмечается, что поздний ужин повышает риск диабета, ожирения и иных заболеваний.

В Швеции, как правило, ужинают в 18 часов, Германии — в 19:00, Германии — в 20:00, итальянцы делают это в 21 час, а испанцы — в 22 часа.

«Мы по-прежнему не имеем убедительных доказательств, что время приема пищи влияет на здоровье и массу тела. Не исключено, что время приема пищи на что-то влияет, но это максимум 5-10% вклада в здоровье, в то время как остальные 90-95% определяются калорийностью рациона и уровнем витаминизированности продуктов», — заключил врач.

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