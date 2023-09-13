Кива заявил о готовности Зеленского объявить России войну

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Нардеп назвал три причины, толкающие главу киевского режима на самоубийственный шаг.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов официально объявить войну России уже в конце этой осени. Об этом бывший нардеп написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, есть несколько причин, которые толкают Зеленского на объявление войны. Во-первых, она позволит уничтожить, стереть протестное население, во-вторых — сделать невозможным проведение выборов в стране.

«А главное — вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы», — резюмировал Кива.

Он также процитировал неназванного советника офиса украинского президента, который якобы заявил, что формально у Зеленского есть основания для объявления России войны, и «все к этому шагу уже готово».

В свою очередь экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте считает, что Зеленский скоро будет вынужден пойти на переговоры с Россией. По словам эксперта, глава киевского режима не сможет долго врать о приближающейся победе на поле боя: у Запада кончается терпение, а никаких перспектив у армии Украины на фронте нет. Поэтому Зеленский скоро осознает, что его страну воспринимают как ненадежную, и не ему остается ничего иного, как договариваться с русскими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу проблемами с украинцами из-за сокращения помощи.