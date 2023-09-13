Прописанные чужаки и затворничество: тайна смерти режиссера Джимбиновой

Фото: Кадр из фильма-спектакля «Золушка» реж. Евгений Симонов, 1978г

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Ее не смогут похоронить, пока правоохранители не выяснят все обстоятельства кончины.

Мумифицированное тело Светланы Джимбиновой было найдено в Москве в начале августа. Знакомые знаменитости и эксперты на одном из федеральных каналов решили провести собственное расследование смерти легендарного режиссера Театра Вахтангова.

Так, выяснилось, что в последние годы своей жизни та мало с кем общалась и не поддерживала связь даже с родственниками. Возможно, поэтому в течение трех лет после ее смерти никто не забил тревогу.

Но удивление у экспертов вызвало другое: все это время ей исправно платили пенсию, а в ее квартире каким-то непонятным образом оказались прописаны две посторонние женщины. Что касается тех, кто мог видеть ее в числе последних, сотрудник жилищной конторы Петр рассказал, что встретил Джимбинову в начале 2020-го.

Тогда она оформляла наследственное дело своего брата, трагически погибшего за некоторое время до этого. По словам Петра, режиссер уже выглядела не очень хорошо: было видно, что ей тяжело, она даже попросила вызвать ей такси.

Сейчас обстоятельствами смерти Джимбиновой занимаются правоохранительные органы. Проводятся экспертизы, чтобы выявить возможный криминальный характер кончины. Пока не будет окончательного вердикта, режиссера не разрешат похоронить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патологоанатом оценил вероятность криминальной смерти Джимбиновой.