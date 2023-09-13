Дело возбуждено после взрыва и гибели рабочего на предприятии в Энгельсе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Расследование инцидента продолжается.

Уголовное дело возбуждено после смерти сотрудника предприятия в Энгельсе, где произошел взрыв. Об этом следственное управление СК Росси по Саратовской области сообщило на своем официальном сайте.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за допущение нарушений правил безопасности при строительстве или иных работах, которые впоследствии повлеки гибель человека.

Расследование инцидента продолжается. Сотрудники СК устанавливают все делатели и обстоятельства произошедшего, а также ответственных лиц.

Сегодня, 13 сентября, на промышленном предприятии в Энгельсе прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. Было установлено, что ЧП произошло во время выполнения сварочных работ в одном из ангаров. В результате инцидента скончался человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар площадью девять тысяч квадратных метров возник на заводе на западе Украины.