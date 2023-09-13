Пекин требует объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»
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Официальный Киев заявил, что страна не анализирует последствий своих действий.
Власти Украины должны пояснить, что имел ввиду глава офиса президента страны Михаил Подоляк, говоря «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. С требованием выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Накануне в Киеве прозвучало мнение о слабых интеллектуальных возможностях двух стран. По словам Подоляка, ни Пекин, ни Нью-Дели не проводят анализа последствий, к которым приводят их действия и решения.
«Он должен дать разъяснение и объясниться», — цитирует ответ Мао Нин агентство ТАСС.
Китайский дипломат отметила, что не понимает предпосылок для подобных высказываний со стороны Подоляка. Она призвала главу офиса президента Владимира Зеленского подойти к ситуации ответственно — «проанализировать» ее и сформулировать правильную позицию.
Мао Нин также обратила внимание на то, что китайская сторона остается приверженцем поиска мирных путей урегулирования украинского кризиса.
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