Встреча в формате тет-а-тет между Путиным и Ким Чен Ыном завершилась

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеры начали встречу в составе делегаций, а после удалились для личной беседы.

Переговорный процесс в формате «с глазу на глаз» между президентом РФ Владимиром Путиным и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном завершился. Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный.

Встречу Путин и Ким Чен Ын начали в составе делегаций, а после удалились для личной беседы. Диалог в широком формате продлился около часа. В узком — примерно столько же. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в рамках сегодняшней встречи не планировалось подписания документов.

Переговоры стартовали после осмотра лидерами космодрома Восточный. Вместе Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс и сборный цех. Глава РФ обратил внимание на интерес северокорейского коллеги к российской ракетной технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО.