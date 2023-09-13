Внук не смог сдержать слез: как прошло прощание с режиссером Тенгизом Семеновым

Екатерина Семенова: отец говорил, что ко всему в жизни надо относиться с юмором

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тенгиза Александровича похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

В минувший вторник, 12 сентября, состоялись похороны режиссера Тенгиза Семенова. В последний путь заслуженного деятеля искусств пришли проводить родные и близкие: жена Наталья Орлова, дочь Екатерина Семенова и внуки, Никита и Мария. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.

Отпевание проходило в церкви на Большой Грузинской улице. На прощании никто не смог сдержать слез, в том числе, мужчины. Так, внуку режиссера Никите Семенову оказалось непросто справиться с эмоциями, впрочем, оно и понятно: утрата любимого дедушки — это огромная трагедия для каждого.

Похороны маэстро состоялись на Троекуровской кладбище Москвы. Дочь великого режиссера Екатерина Семенова рассказала, как сильно любила своего отца и обещала, что семья будет помнить его всегда, пока сами живы.

Екатерина Тенгизовна призналась, что все воспоминания, связанные с отцом, только теплые и добрые. А еще она рассказала главное правило Тенгиза Семенова: все этой жизни должно быть с чувством юмора.

«Я надеюсь, что мне хотя бы крупиночка досталась от того чувства юмора, которым он обладал, в отношении к этой жизни», — рассказала Семенова.

Тенгиз Семенов скончался 7 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти до сих пор не озвучена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило прощание с кинорежиссером Тенгизом Семеновым.