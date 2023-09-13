Нештатная работа: из-за чего на срочном рынке Мосбиржи остановили торги
Торги на Мосбирже остановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Системе потребовалась диагностика. Что произошло?
Московская биржа назвала причину остановки торгов на срочном рынке. Заморозить процессы пришлось из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы площадки, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Мосбиржу.
Утренняя торговая сессия были приостановлена в 09:30 по московскому времени. Когда торговля будет возобновлена — пока не сообщается. Биржа обещала проинформировать об этом позже, после проведенной диагностики.
Срочный рынок Московской биржи — крупнейшая торговая площадка не только в России, но и в Восточной Европе. На рынке торгуются акции, валюты, фьючерские контракты, драгоценные и промышленные металлы, энергоносители, процентные ставки и ряд других товаров.
В августе текущего года объем торгов на срочном рынке достиг своего предельного значения с февраля 2022 года. Показатель составил девять триллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа.