В Испании мужчина начал приставать к ведущей на улице в прямом эфире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lex CÃƒÂ¡Mara; 5-tv.ru

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Теперь его минута славы может обернуться тюремным заключением.

Ворвался в прямой эфир и оказался в полиции. Житель Мадрида решил приударить за журналисткой, которая по иронии судьбы в тот момент рассказывала о разгуле преступности в испанской столице.

Знаки внимания девушка не оценила — репортаж сразу пошел не по сценарию. Ведущий успел вызвать полицию прямо во время эфира.

Нарушителя арестовали, а позже выяснили, что он преследовал и других женщин на улицах. Теперь его минута славы может обернуться тюремным заключением.

Ранее 5-tv.ru писал, что национальная испанская прокуратора инициировала досудебное расследование по обвинению президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии.

Рубиалес 20 августа в порыве эмоций поцеловал футболистку национальной сборной Дженнифер Эрмосо прямо на поле во время награждения победительниц женского чемпионата мира. Общественность резко негативно отреагировала на его поступок.