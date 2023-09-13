Запутали еще больше: ЕК разъяснила запрет на въезд российских авто в ЕС
ЕК разъяснила запрет на въезд российских авто в ЕС
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru
Как разобраться в новых правилах?
Еврокомиссия решила разъяснить свой запрет на въезд российских автомобилей и провоз личных вещей, но в результате еще больше всех запутала. В обновленном документе говорится, что каждая страна ЕС теперь может сама решать, как применять санкции.
В отношении личных вещей таможенникам стоит проявлять разумный подход, а сосредоточиться нужно именно на автомобилях. Латвия и Литва тут же решили конфисковывать все российские машины подряд.
А Финляндия, наоборот, дала нашим автомобилистам «зеленый свет». Другие страны Евросоюза пока молчат.
Напомним, ранее Еврокомиссия однозначно запретила не только проезд российских машин, но и провоз личных вещей. Например, телефонов, чемоданов, ювелирных украшений и даже средств личной гигиены.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров. Таким образом, страна не будет делать никаких исключений.