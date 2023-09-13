Запутали еще больше: ЕК разъяснила запрет на въезд российских авто в ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru

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Как разобраться в новых правилах?

Еврокомиссия решила разъяснить свой запрет на въезд российских автомобилей и провоз личных вещей, но в результате еще больше всех запутала. В обновленном документе говорится, что каждая страна ЕС теперь может сама решать, как применять санкции.

В отношении личных вещей таможенникам стоит проявлять разумный подход, а сосредоточиться нужно именно на автомобилях. Латвия и Литва тут же решили конфисковывать все российские машины подряд.

А Финляндия, наоборот, дала нашим автомобилистам «зеленый свет». Другие страны Евросоюза пока молчат.

Напомним, ранее Еврокомиссия однозначно запретила не только проезд российских машин, но и провоз личных вещей. Например, телефонов, чемоданов, ювелирных украшений и даже средств личной гигиены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров. Таким образом, страна не будет делать никаких исключений.