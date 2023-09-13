Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

И почти вся сумма уже была потрачена.

США потратили на Украину больше 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на документы из Белого дома.

Выяснилось, что администрация Джо Байдена в общей сложности выделила Киеву 110 миллиардов долларов. И почти все уже потратили.

На этом фоне Пентагон не исключил новых поставок кассетных боеприпасов на Украину. Даже несмотря на то, что генеральный секретарь ООН призвал прекратить их использование.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams.