Пшеничное чудо: посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам

Посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Благодаря их действиям удалось спасти более 160 человек.

Летчиков, посадивших самолет в пшеничном поле под Новосибирском, представят к наградам. Об этом заявил избранный губернатор Омской области.

Благодаря их действиям удалось спасти более 160 человек. Хотя некоторые из пассажиров, как потом сами признались, уже прощались с жизнью и даже написали предсмертные записки.

Но трагедии не произошло. Более того, пилоты настолько ювелирно посадили самолет, что борт почти не повредился.

Его отремонтируют, и он снова будет летать. На месте посадки лайнера продолжают работать следователи, а также корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Ранее 5-tv.ru писал, что сервис Flightradar показал полет аварийного рейса, севшего под Новосибирском. На записи видно, что рейс следовал по намеченному пути из Сочи до Омска.