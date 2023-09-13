Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО: ни для кого не секрет

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Глава КНДР подчеркнул, что поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина без исключения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской спецоперации на Украине. Политик отметил, что поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, включая те, что касаются борьбы с украинскими террористами. Он добавил, что это не просто СВО, а настоящая борьба за собственный суверенитет.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности, противясь силам, которые противостоят против России. Мы хотим и дальше развивать отношения, мы поддерживали и поддерживаем решения президента Путина, также решения правительства России. Надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и в борьбе за строительство суверенного государства», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Путина с коллегой из-за границы проходят на Дальнем Востоке. Участие в них также принимает глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.