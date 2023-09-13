«Тяжелая запись»: Кудрявцева поделилась эмоциями от интервью с Костомаровым

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Олимпийский чемпион в гостях у телеведущей рассказал, как справился со страшным недугом и продолжает бороться с его последствиями.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что запись программы с перенесшим тяжелую болезнь фигуристом Романом Костомаровым стала одной из самых тяжелых в ее карьере. Она восхитилась тем, как олимпийский чемпион справился со страшным недугом и продолжает бороться с его последствиями.

«Сказать, что это была одна из самых тяжелых записей программы — не сказать ничего! Глядя на героя своей программы, ты понимаешь, какая наша жизнь тонкая. Какой зачастую бессмысленной возней мы занимаемся. Как не ценим то, что нам дано. Только такие герои нас заставляют задуматься о многом. Рома! Горжусь тобой, восхищаюсь и люблю!» — цитирует Кудрявцеву StarHit.

Сам 46-летний спортсмен в гостях у телеведущей назвал чудом то, что он смог прийти на телевидение, чтобы рассказать о своей победе над болезнью. Он признался, что еще совсем недавно не представлял себе такой возможности.

В интервью Кудрявцевой Костомаров, переживший кому и ампутацию, впервые рассказал и о проблемах в отношениях с супругой Оксаной Домниной, которые сегодня также остались в прошлом. Оказывается, во время участия в «Ледниковом периоде» спортсменка закрутила роман с актером Владимиром Яглычем. Ни доверительные беседы, ни совместное прошлое не стали для олимпийской чемпионки аргументами для продолжения отношений с Костомаровым, она твердо решила уйти от него.

Сама Домнина, которая также появилась в студии, призналась, что в их отношениях тогда произошел кризис. К счастью, мимолетная страсть быстро сошла на нет, и фигуристка вернулась к мужу, чтобы вместе воспитывать общих детей. Сегодня Костомаров и Домнина — одна из самых крепких пар в российском спорте. Фигуристка все время находится рядом с мужем, поддерживая его на всех этапах выздоровления.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг» о жизни людей с протезами.