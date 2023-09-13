Ким Чен Ын назвал отношения с РФ главным приоритетом для КНДР

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

Читайте нас в: Дзен Новости

В эти минуты российский лидер проводит переговоры со своим северокорейским коллегой на Дальнем Востоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что для его страны отношения с Россией являются важнейшим приоритетом. Об этом он сказал в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, стартовавших на космодроме Восточный.

«КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма. КНДР поддерживает все решения Путина», — в числе прочего заметил северокорейский лидер.

Также Ким Чен Ын поблагодарил российскую сторону и лично главу государства за теплый прием.

«Сейчас российская сторона с теплым чувством принимает нашу делегацию КНДР, мы с первого момента вступления на территорию России смогли почувствовать искренность российских друзей, от всего имени Корейской Народной демократической республики выражаю вам и народу российской федерации благодарность», — подчеркнул политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Японии полным составом ушло в отставку.