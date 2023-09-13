Шойгу, Лавров, Хуснуллин и Мантуров участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Фото: П/с Минприроды РФ / ТАСС

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На космодроме Восточный в Амурской области стартовали переговоры российского и северокорейского лидеров.

В переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына участвуют главы российских Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Денис Мантуров и Алексей Оверчук.

Кроме того, на встрече присутствуют министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого сообщалось, что на космодроме Восточный в Амурской области стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына. Конкретные темы встречи пока держатся в строжайшем секрете.

Переговоры начались после осмотра лидерами двух стран космодрома Восточный. Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» и посетили цех, в котором собирают ракеты-носители семейства «Ангара». Президент РФ в ходе экскурсии отметил большой интерес северокорейского коллеги к российской ракетной технике.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей Восточного.