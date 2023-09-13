В Тверской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

На территории Конаковского округа Тверской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили местные власти.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы. По поручению губернатора региона Игоря Рудени им оказывается все необходимое содействие. Правительство области напомнило жителям о запрете на использование беспилотников вне зависимости от их массы.

Ночью украинские боевики также совершили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его словам, сработала система ПВО, однако из-за удара возник пожар на одном из объектов города. Развозжаев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что украинские беспилотники пытались атаковать Белгородскую область. Террористическую атаку предотвратили дежурные силы ПВО, которые уничтожили аппараты над территорией региона.