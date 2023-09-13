Путин встретился на Восточном со школьницей из Ростова-на-Дону

Путин встретился на Восточном с ученицей, просившей расписаться на спутнике

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Глава государства подарил девушке пусковой «ключ на старт».

Президент РФ Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с ученицей 9-го класса из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила главу государства оставить подпись на первом созданном ей спутнике.

Школьница участвовала в открытом уроке «Разговор о важном», который Путин провел 1 сентября. Девушка тогда рассказала, что три года занимается спутникостроением, а сейчас вместе со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики конструирует первый в России спутник с дата-центром (ЦОД) с использованием блокчейна.

По словам Марии, встреча с президентом была ее мечтой. Она попросила Путина расписаться на первом созданном ей спутнике. Путин пообещал это сделать по окончании открытого урок.

Школьница призналась, что проводит собственные уроки на тему космоса. Она предложила президенту организовать для ребят программу на предприятиях «Роскосмоса» в разных городах России, где бы они могли познакомиться с историей космоса. Путин одобрил идею и пообещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации.

Также во время встречи на космодроме Путин подарил девушке пусковой «ключ на старт».

Президент РФ прибыл на космодром Восточный в Амурской области для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Церемония встречи состоялась у центрального входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Согласно расписанию российского президента, сначала он вместе с Ким Чен Ыном осмотрит космодром, а уже после этого проведет переговоры. Точные их темы пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей Восточного.