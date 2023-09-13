Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?
Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного
Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
Глава Северной Кореи прибыл на космодром для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения космодрома Восточный оставил отзыв в книге почетных гостей. Фото появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Это — покорители космоса. Слава России будет процветать. 2023.9.13», — написал он.
На космодроме, куда Ким Чен Ын прибыл на личном бронепоезде, его встретил президент РФ Владимир Путин. Церемония встречи состоялась у центрального входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Согласно расписанию российского президента, сначала он вместе с Ким Чен Ыном осмотрит космодром, а уже после этого проведет переговоры. Точные их темы пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области.