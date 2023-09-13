Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Фото, видео: П/с пр-ва Приморского края / ТАСС

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Лидер КНДР добрался до станции на личном бронепоезде.

Президент России Владимир Путин встретил северокорейского коллегу Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный. Лидер КНДР добрался до станции на личном бронепоезде.

Церемония встречи состоялась у центрального входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Согласно расписанию российского президента, сначала он вместе с Ким Чен Ыном осмотрит космодром, а уже после этого проведет переговоры. Точные их темы пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков раскрыл еще одного участника переговоров Путина с Ким Чен Ыном.