В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Фото: www.globallookpress.com / kcnawatch. co
Правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним.
КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, уточнив, что снаряд уже упал.
Между тем японские правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним. Но точное место падения ракеты пока не установлено.
Позднее береговая охрана Японии выпустила еще одно предупреждение о пуске баллистической ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний.