Аврора в небе: россияне минувшей ночью могли увидеть северное сияние
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Россияне минувшей ночью могли увидеть северное сияние
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Hogan; 5-tv.ru
Но красивое природное явление несет за собой негативные последствия для некоторых людей.
Этой ночью россияне устремили свой взор ввысь. Во многих регионах — от Ленинградской области до Дальнего Востока — можно было увидеть северное сияние. Небо переливалось оттенками желтого, зеленого, розового и фиолетового.
Правда, северная Аврора предвещает магнитную бурю. У метеозависимых людей сегодня может ухудшиться самочувствие.