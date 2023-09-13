В Конгрессе США начинают официальное расследование в отношении президента Байдена Сегодня, 9:44 35 35

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpt. Molly Treece/U.S. Army; 5-tv.ru

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Американский лидер никак серьезно не комментирует это дело. Неужели его ничто не пугает?