В Конгрессе США начинают официальное расследование в отношении президента Байдена
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpt. Molly Treece/U.S. Army; 5-tv.ru
Американский лидер никак серьезно не комментирует это дело. Неужели его ничто не пугает?
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