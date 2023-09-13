Контуры будущего: во Владивостоке завершается Восточный экономический форум

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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В последний день там проходят дискуссии по самым разным темам.

Во Владивостоке завершает свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ). В последний день там проходят дискуссии по самым разным темам — от развития аграрного сектора в дальневосточных регионах до перспектив российской науки.

На сессии, посвященной работе с нашими восточными соседями, выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в нынешних реалиях недостаточно просто выучить язык. Для ведения бизнеса в этих странах, к примеру, нужны юристы, которые бы разбирались в восточных тонкостях.