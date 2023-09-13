Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Чем вызвана такая любовь к российскому автопрому?

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться за рулем российского автомобиля Lada Niva. Такое заявление дипломат сделала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам чиновницы, в течение этого лета она много путешествовала за рулем по нашей стране. Но ей так и не выпала возможность прокатиться на российском внедорожнике.

«Между прочим, я всегда хотела поездить на Lada Niva. У меня от нее хорошие воспоминания от 90-х годов», — отметила Кнайсль.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков получил небольшой подарок от Карин Кнайсль во время их беседы на полях ВЭФ. Ценный сувенир она привезла из Ливана, где когда-то работал Сергей Песков — отец Дмитрия Пескова. По ее словам, презент должен навевать приятные воспоминания о прошлом.