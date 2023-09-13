В Севастополе сработала система ПВО на атаку ВСУ

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за удара возник пожар на одном из объектов города.

Боевики киевского режима совершили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на атаку сработала система ПВО. Однако из-за удара возник пожар на одном из объектов города.

«В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен четвертый класс», — уточнил Развозжаев.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие. Контроль воздушной обстановки продолжается.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотников на Белгородскую область.