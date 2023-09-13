На Украине сообщили о взрывах в Сумах

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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При этом от Минобороны России официальной информации о возможных ударах не поступало.

Взрывы слышны в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Прежде в некоторых регионах страны объявлялась воздушная тревога. Так, сирены звучали в Сумской и Одесской областях. При этом от Минобороны России официальной информации о возможных ударах не поступало.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько дней назад взрывы прогремели в Киеве.