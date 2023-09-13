Новый ухажер? Волочкова случайно засветила на фото незнакомого мужчину

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Сама балерина на кадре с подарками. Неужели это все новый воздыхатель?

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками снимком нового мужчины. Фотографией с таинственным ухажером заслуженная артистка РФ поделилась в личном блоге.

Балерина опубликовала снимок, где в отражении стекла видна не только ее фигура, но и некого мужчины. Правда, рассмотреть его лицо нет ни какой возможности. Сама звезда предпочитает не раскрывать правду о своем избраннике.

Волочкова показала своего возлюбленного и похвасталась подарками от него. Instagram* / volochkova_art

На втором снимке Волочкова сидит на веранде. При этом в руках она держит роскошный букет из белых роз. Вероятно, это один из подарков возлюбленного.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова прокомментировала слухи о своих якобы долгах перед налоговой. По словам российской знаменитости, это не более чем домыслы. Звезда регулярно платит налоги и коммунальные платежи. Также Волочкова добавила, что у нее все в порядке с концертной деятельностью. Однако она нередко соглашается на бесплатные выступления.

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