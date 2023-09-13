Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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К единому подходу в вопросе украинского кризиса на Западе до сих пор не пришли.

Профсоюзы в Великобритании отказались осуждать специальную военную операцию (СВО), проводимую Россией на территории Украины. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Так, против выступил и профсоюз пожарных бригад, его глава Джейми Ньюэлл сомневается, что конфликт «что-либо дает рабочему классу в России или на Украине».

При этом известно, что некоторые в данном голосовании предпочли воздержаться — в частности, это профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вмешательство американцев в украинский конфликт — ни что иное как несправедливая интервенция.