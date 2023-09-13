«Хохочут и смеются»: Олешко рассказал об актрисах из новых «Папиных дочек»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как заслуженный артист России выстраивает отношения с восходящими звездами?

Заслуженный артист России Александр Олешко признался, что девочки, которые играют в продолжении «Папиных дочек», являются очень востребованными актрисами. Такое заявление российский актер сделал в недавнем интервью aif.ru.

Олешко подчеркнул, что желает им успехов на профессиональном поприще. Он также добавил, что новое поколение актеров очень сильно от него отличается. Поэтому сейчас они только «присматриваются» друг к другу.

По словам артиста, его персонаж знаком молодым актрисам. И сейчас у них есть возможность узнать его получше.

«Они относятся ко мне с уважением, а над моим персонажем — Аллигатором — хохочут и смеются. Это значит, что он им знаком. Они смотрели те первые „Папины и дочки“ и теперь у них есть возможность познакомиться с ним поближе», — рассказал Олешко.

Артист подчеркнул, что легко находит общий язык с детьми. При этом он старается общаться с ними на равных, «не сюсюкаясь».

Александр Олешко раскрыл секрет своей «вечной юности»

В конце августа создатели сериала «Папины дочки. Новые» презентовали первый тизер ситкома. В опубликованном ролике Веник, которого играет актер Филипп Бедный, получает сообщение от жены, где Даша Васнецова говорит, что уходит. Авторы намекают: отныне Венику придется растить четырех дочек в одиночку. К счастью, остальные сестры Васнецовы не оставят его без поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Олешко рассказал о работе с Юлией Борисовой. В спектакле «Возьмите зонт, мадам Готье» он играл сына великой актрисы.