AT: политика США по Украине войдет в историю как несправедливая интервенция

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Почему американцам выгоден украинский конфликт?

Вмешательство американцев в украинский конфликт — ни что иное как несправедливая интервенция. Таким мнением поделилась журналист Уайт Бергер в статье для American Thinker.

Автор материала считает, что США используют ситуацию в своих целях. В частности, власти Штатов стремятся скрыть преступные и аморальные действия, а также различные махинации, в том числе на украинской территории.

«У США уже было подобное во Вьетнаме», — указала Бергер.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США бьют тревогу из-за смелого решения России.