Вышел в шапочке для душа: пранкер сорвал показ мод в Нью-Йорке

Пранкер из Нью-Йорка выбежал на подиум в шапке для душа во время модного показа

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Adar; 5-tv.ru

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Зрители не заметили подмену модели.

Ютубер сорвал показ мод Creators Inc. на Неделе моды в Нью-Йорке. Такой новостью поделилось издание New York Post.

Во время шоу на сцене появился нежданный гость. Парень продефилировал перед публикой в оранжевых шортах, белых кроссовках, шапочке для душа и прозрачной накидке. При этом никто из зрителей не обратил внимание на подмену модели.

Первым опомнился охранник. Он набросился на парня и вывел его из зала. Пранкер пытался сопротивляться, но ему это не удалось.

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