Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений КНДР и России

Фото: П/с Минприроды РФ / ТАСС

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Северокорейский лидер недавно прибыл на российскую территорию. Он рассчитывает провести переговоры с Путиным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает свой визит в Россию важным с точки зрения развития отношений двух стран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что такую позицию он высказал по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября, во вторник. Его сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.

Ким Чен Ын планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков раскрыл еще одного участника переговоров Путина с Ким Чен Ыном.