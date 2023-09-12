В Госдепе заявили о планах по укреплению ПВО Украины

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Cydney Lee

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В США напомнили, что некоторая работа уже проведена — киевский режим получил системы для обороны воздушного пространства.

США намерены продолжить оказывать всяческую помощь Украине, в частности, у них есть планы по укреплению ПВО страны. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, американцы уже проделали часть работы — передали Киеву системы в рамках пакета военной помощи. Однако данный вопрос все еще будет обсуждаться между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Германии Анналеной Бербок. Таким образом, Штаты намерены и дальше обсуждать с союзниками вопрос укрепления обороны воздушного пространства Украины.

«Я уверен, что он обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе», — добавил Миллер.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США потратили на помощь Украине более 100 миллиардов долларов.