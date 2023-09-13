Моментальная реакция: мужчине чудом удалось увернуться от фуры в Красноярском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Пешеход в последнюю секунду отскочил в кювет.

Ловкость и моментальную реакцию жителя Красноярского края обсуждает вся страна. Мужчина сумел увернуться от фуры, летящей на него на полном ходу.

Он шел вдоль трассы по обочине и вовремя заметил, как грузовик занесло. Пешеход в последнюю секунду отскочил в кювет. Большегруз, пробив металлическое ограждение и повалив столб, пролетел буквально в нескольких сантиметрах.

На кадрах с другого ракурса видно, что мужчина поднялся как ни в чем не бывало и продолжил свой путь. Видимо, пошел праздновать второй день рождения.