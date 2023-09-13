Сетевые двойники: как аферисты активизировались в бархатный сезон

Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Какую схему придумали мошенники, чтобы воровать деньги граждан?

Новая волна курортного мошенничества может накрыть Россию — аферисты в преддверии бархатного сезона снова стали плодить фейковые сайты турагентств и гостиниц.

Бронируя номер для проживания или поездку за границу, отдыхающий вводит данные карты, не подозревая, что попал на сайт, созданный злоумышленниками. На их счета и уходят все деньги.

Вдобавок мошенники могут для большей убедительности самостоятельно выходить на связь с потенциальной жертвой через соцсети и мессенджеры.