Дешевеют медленнее: названы цены новых моделей iPhone

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Dernbach; 5-tv.ru

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Также стало известно, что же нового появится в гаджетах компании Apple и как к этому причастна Россия.

Акции Apple сегодня снова тряхнуло. Все из-за ежегодной презентации новой техники компании. Топовые модели iPhone будут стоить примерно 150 тысяч рублей, но за эти деньги любители яблочной продукции получат минимум новшеств.

По сути, главное из них — это долгожданный разъем Type-C вместо надоевшего всем Lightning. Да и его в силиконовой долине решили внедрить только после жесткого ультиматума Евросоюза о том, что на территории «старого света» никаких других штекеров быть не должно.

Одним из плюсов новой линейки на презентации на полном серьезе было названо то, что б/у модели Apple дешевеют медленнее, по сравнению с телефонами на Android.

Кстати, есть в новых iPhone и российский вклад. Они будут производиться из титана, главный экспортер которого в мире — это наша страна. Вот так длинная рука Москвы снова оказалась на шее главной демократии мира.