Овации экипажу: как на ВЭФ отреагировали на ЧП с самолетом в Новосибирской области

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru

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Пленарной заседание, в котором принимал участие Владимир Путин, началось именно с сообщений об экстренной посадке.

С сообщений из Новосибирской области началась пленарная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) в столице Приморья с участием президента Владимира Путин.

«Никто не пострадал. Только у одного человека, как я прочитал, поднялось артериальное давление, давайте поаплодируем летчикам», — сказал ведущий пленарного заседания.

Похлопал летчикам и российский лидер.

Напомним, борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги во вторник, 12 августа. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета. На борту находилось 159 пассажиров. Все они в порядке и уже отпущены по домам.