Самолет Су-24 потерпел крушение при плановом полете в Волгоградской области
новость
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
К месту крушения направлены вертолеты спасательной службы.
В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Известно, что самолет не нес боекомплект и упал в безлюдной местности.
В Минобороны добавили, что к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области упал частный самолет, на борту было десять человек.