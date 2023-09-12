Самолет Су-24 потерпел крушение при плановом полете в Волгоградской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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К месту крушения направлены вертолеты спасательной службы.

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Известно, что самолет не нес боекомплект и упал в безлюдной местности.

В Минобороны добавили, что к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области упал частный самолет, на борту было десять человек.