Ярче и динамичнее: Apple представила iPhone 15 и новые часы

Apple представила iPhone 15 в пяти цветах

Фото: www.globallookpress.com / Xu Zijian

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В чем особенность новинок?

Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов. О презентации линейки стало известно на сайте производителя.

Так, новое поколение смартфонов порадует пользователей пятью цветами, гаджет представлен в розовом, желтом, салатовом, синем и черном. Ожидается, что экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, дисплей станет ярче, а основная камера будет улавливать больше света. Смартфон будет представлен в двух размерах — 6,1 и 6,7 дюймов.

Apple introduces the Apple Watch Series 9 #AppleEvent pic.twitter.com/dBpiBDlSo9 — Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2023

Кроме того, компания презентовала новые часы. В гаджете улучшили производительность, яркость дисплея. Также была представлена более дешевая модель часов SE.

Компания также объявила о выходе 15-дюймового MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупка техники Apple не является гарантом защиты от взлома.