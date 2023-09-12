«Нет шансов»: Зеленский обеспокоен усиливающейся изоляцией Украины в мире
Rebelión: Зеленский обеспокоен потерей союзников
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Лидер киевского режима уже успел записать в список врагов Китай и других членов G20.
Украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать плачевную для себя ситуацию — его страна все больше изолируется и теряет союзников. Об этом пишет газета Rebelión.
Издание прокомментировало заявления лидера киевского режима о недостаточной поддержки со стороны западных союзников. Авторы материалы указали на истерию Зеленского по данному вопросу.
«Украина вынуждена признавать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у Киева нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — говорится в статье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский раскритиковал ООН и Евросоюз.