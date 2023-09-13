Потливость и потеря веса: как отличить туберкулез от ОРВИ

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С этими симптомами лучше обратиться к врачу.

Затяжной кашель не всегда является признаком туберкулеза — схожими симптомами может обладать и обычное затянувшееся ОРВИ. Но как же понять, какой недуг вас беспокоит? О том, как распознать опасную болезнь, рассказала профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

Одним из основных симптомов туберкулеза, помимо длительного кашля, является чрезмерная ночная потливость. Ее провоцирует повышенная температура тела, которая может на протяжении недель оставаться в пределах 37,2 — 37,5 градусов. У больного также наблюдается стремительная потеря веса, а сам кашель тяжелее, чем при респираторных заболеваниях.

«Кашель при туберкулезе может быть влажным. В мокроте могут присутствовать прожилки крови», — рассказала Оксана сайту NEWS.ru.

В отличие от туберкулеза, симптомы ОРВИ кратковременны. При заболеваниях верхних или нижних дыхательных путей кашель и температура наблюдаются в течение пяти-семи дней, в то время как больные туберкулезом страдают от них на протяжении месяцев.

Ранее 5-tv.ru предупредил о том, что утренний кашель может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.