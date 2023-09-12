«Способность получать удовольствие»: сохранит ли человек умение любить при развитии ИИ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Мыслитель в то же время не исключил возможности создания некоего «аналога» любви.

Человек сохранит возможность любить независимо от развития искусственного интеллекта. Об этом заявил депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Что касается меня, я уже не помню, услышал я когда-то давно или сам придумал такое определение: любовь — это способность получать удовольствие от того, что удовольствие получает другой», — сказал он.

При подобном подходе люди будут продолжать любить друг друга, независимо от того, какая часть их деятельности и в каком объеме будет автоматизирована в будущем, отметил Вассерман.

По его мнению, любовь сохранится и в случае появления технологии искусственной матки, которая разрабатывается уже достаточно давно и небезуспешно. При этом Вассерман не исключил, что может быть создан «аналог» любви, который будет выполнять какие-то иные задачи. Однако само понятие придется не раз переформулировать.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ состоялся первый в мире симфонический концерт, музыку к которому писал искусственный интеллект.