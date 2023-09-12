Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали

Следователи считают, что у Ляховенко и Тамбиева был единый умысел

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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У защитников есть три дня на обжалование постановления суда.

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения в отношении столичного следователя Кристины Ляховенко, которая ранее проходила по делу Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров в размере двух миллиардов рублей. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, Ляховенко заключена под стражу на два месяца, то есть до 10 ноября текущего года.

По версии следствия, Кристина Ляховенко причастна к преступлению, которое вменяется Тамбиеву, и у них был единый умысел.

Постановление о мере пресечения может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.

Напомним, в 2022 году Марат Тамбиев, будучи в должности главы следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району, вел дело группировки хакеров Infraud Organization. В ходе следствия он, как сообщается, вымогал у подследственных взятку, которую те передали ему в криптовалюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователь стала фигурантом дела Тамбиева.