Чубайс не стал отвечать на оценку Путина о неэффективности своей работы

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Бывший руководитель администрации президента РФ не захотел что-то говорить в ответ на слова российского лидера.

Экс-руководитель компании «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова Владимира Путина о своей деятельности. Напомним, президент России дал оценку его работе на посту руководителя организации 12 сентября в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, Владимир Путин отметил, что с финансовой точки зрения деятельность Чубайса на посту главы государственной корпорации «явно не удалась», хотя глава нашего государства считает его «неглупым человеком». Как сообщает издание ТАСС, комментировать слова российского лидера Чубайс не стал.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — заявил Чубайс журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс «удрал» из страны и прячется на территории другого государства.