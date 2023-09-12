Юани вместо евро и долларов: китайская валюта набирает популярность в России

Зампред правления «Сбера» Попов: портфель юаневых кредитов в вырос в 10 раз

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Зампред правления «Сбера» рассказал о новом направлении в доле финансирования РФ.

В России началось снижение доли финансирования в иностранных валютах. О стабильности и причинах такой тенденции 12 сентября в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный инвестиционный бизнес «Сбера» Анатолий Попов.

По словам Попова, снижение происходит из-за опережающего роста финансирования в рублях. Кроме того, на сегодняшний день все чаще кредиты в долларах и евро замещаются юаневыми или рублевыми. Более того, если вести речь об иностранной валюте, как отмечает эксперт, юань стал лидером общего спроса.

«Портфель юаневых кредитов в „Сбере“ вырос с начала года в десять раз и составляет в настоящий момент 90 миллиардов юаней, это значительная сумма», — отметил Попов.

Однако пока россияне не готовы откладывать свои сбережения в китайской валюте, считает специалист, и банкам РФ пока не удается привлечь достаточное количество юаней.

Что касается вопросов кредитования, объем только онлайн-кредитов в «Сбере» уже превысил один триллион рублей.

«Если говорить про малый бизнес, то уже 90% кредитов выдается онлайн, и количество таких кредитов с начала года составляет 270 тысяч штук», — отметил Попов.

Экономист добавил, что в ближайшее время онлайн-кредитование станет еще более популярным из-за удобства и сокращения времени на оформление.

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