В программе было много важных событий, но ключевым стало пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Второй день масштабного экономического форума во Владивостоке подошел к концу. В программе было много важных событий, но ключевым стало пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Выступление российского президента, как всегда, было объемным и о самом актуальном. Также он ответил на вопросы о санкциях, импортозамещении, конфликте на Украине и не только. Самые яркие заявления этого дня собрал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минвостокразвития заявили о безграничном потенциале отношений России и Китая.