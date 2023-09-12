Рожденные в рубашке: пассажиры севшего в поле Airbus добрались до Омска
Пассажиры севшего в поле Airbus добрались до Омска
Фото, видео: 5-tv.ru
С ними сейчас работают психологи — сложно представить, что им пришлось пережить.
Пассажиры чудом уцелевшего Airbus наконец добрались до Омска. С ними сейчас работают психологи — сложно представить, что им пришлось пережить.
Борт подал сигнал о бедствии и запросил посадку в Новосибирске, но до аэропорта не дотянул — сел в поле. Благодаря профессионализму экипажа обошлось без пострадавших.
Уцелела и техника — видимых повреждений не обнаружили. С теми, кто, без преувеличения, родился в рубашке, пообщалась корреспондент «Известий» Натали Графчикова.
Ранее 5-tv.ru писал, что севший под Новосибирском самолет сняли с высоты птичьего полета. На записи отчетливо видны последствия аварийной посадки — две борозды от шасси на поле.
К счастью, это единственное, что теперь напоминает о ЧП. Выполненная пилотом работа вызывает восхищение — ее можно назвать поистине ювелирной.