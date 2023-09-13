Препараты и растирание: как помочь ребенку с температурой

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Как правильно оказать помощь при заболевании малыша?

Если у ребенка температура тела поднялась до 38,5 градусов, нужно его раздеть, оставив только носочки, и обеспечить надлежащий питьевой режим. Об этом в изданию «Газета.ру» сообщила врач-педиатр Юлиана Шабатура.

По словам специалиста, если температура менее 38,5 градусов, рекомендуется дать малышу жаропонижающие препараты, согласно инструкции. После того как руки и ноги согреются, можно применить другие способы охлаждения, в частности, растирание кожи больного влажным полотенцем.

«Если сбить температуру никак не получается, нужно вызывать срочно скорую», — подчеркнула Шабатура.

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